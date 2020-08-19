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أخبار محلية > متحدث “الصحة” يؤكد انحسار أعداد الحالات الحرجة والنشطة والوفيات في المملكة
19/08/2020   6:12 م

متحدث “الصحة” يؤكد انحسار أعداد الحالات الحرجة والنشطة والوفيات في المملكة

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أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبدالعالي، اليوم (الأربعاء)، انحسار عدد الحالات الحرجة والنشطة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد. وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم حول مستجدات فيروس كورونا الجديد، أن الوزارة سجلت تراجعاً في أعداد هذه الحالات منذ منتصف يونيو الماضي، مؤكداً ارتفاع حالات المتعافين من الفيروس.

وأرجع المتحدث الرسمي سبب ذلك إلى ارتفاع نسبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومنها ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي، فضلا عن الجهود الأخرى التي تبذلها كافة الجهات في المملكة للحد من الفيروس، ومن بينها وزارة الصحة. وفق “أخبار 24”.

وردّ المتحدث الرسمي على المشككين في الإحصائيات التي تصدر يومياً بشأن الإصابات والمتعافين بكورونا، مؤكداً أن الإحصائيات سليمة ويتم حصرها بدقة.

متحدث “الصحة” يؤكد انحسار أعداد الحالات الحرجة والنشطة والوفيات في المملكة

أخبار محلية
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