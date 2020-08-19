لهذا السبب تم منع استيراد “الهيل الهندي” في المملكة

كشفت صحيفة “إيكونوميك تايمز” الهندية السبب الذي دفع المملكة لمنع استيراد الهيل من الهند، بعدما كانت تستورد 85% من إجمالي ما تنتجه الهند منه.
وذكر تي تي جوزيه، العضو المنتدب لشركة MAS ، أن صادرات الهيل إلى المملكة تم استئنافها في مايو الماضي إلا أنها توقفت مرة أخرى منذ يوليو الماضي.
وأرجع جوزيه سبب ذلك إلى عدم مطابقة الهيل الهندي للاشتراطات والمعايير الخاصة بالمخلفات الكيميائية التي تفرضها المملكة.
وأضاف أن وقف الاستيراد سيؤثر على صادرات الهند من الهيل، لكون المملكة تُعد أكبر المشترين له، منوها بوجود محادثات تجرى حالياً بين المصدرين الهنديين والهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأكد وجود فائض قابل للتصدير من الهيل، مضيفا أن المصدرين سيعملون من أجل الوفاء بالمتطلبات والمعايير التي حددتها هيئة الغذاء والدواء، منوها بأنه سيتم عقد اجتماع بين المصدرين والمشترين للهيل في الشهر المقبل.