“الاستثمارات العامة” يطلق شركة عقارية لتطوير الأحياء الحضرية المتكاملة

أطلق صندوق الاستثمارات العامة، اليوم (الأربعاء)، “روشن العقارية”، الشركة الوطنية المتخصصة في تطوير الأحياء الحضرية، بهدف تطوير أحياء متكاملة تحتوي مجتمعات سكنية بمعايير حديثة في مناطق مختلفة من المملكة.
وأوضح أن الشركة ستركز جهودها على الإسهام في تنمية قطاع الإسكان من خلال تطوير أحياء متكاملة تتماشى مع أفضل المعايير المطبقة، كما ستسهم أيضاً في توطين أفضل الممارسات والتقنيات العالمية، وذلك من أجل تعزيز مستوى جودة الحياة في مختلف أنحاء المملكة.
وبين أن الشركة ستعمل على استثمار موقع مشاريعها بهدف خلق مساحة ملائمة للعيش والسكن والترفيه بما يتناسب مع تطلعات فئات المجتمع كافة والثقافة المحلية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الشركة ستقوم بدعم وتنمية قطاع المقاولات ومواد البناء من خلال تبني طرق بناء مبتكرة وتقنيات حديثة في بناء البنية التحتية، إلى جانب التركيز على تطوير ورفع المعايير لدى القطاع المحلي.
الأحياء ليست مجرد جدران نعيش بداخلها بل زوايا تحتضن تفاصيلنا وتقرّبنا، مجتمعات روشن السكنية مفهوم عريق للحي السكني الذي سيجمع قصصنا في مكان واحد. #الحي_يحييك pic.twitter.com/f4BJVSiCli
— ROSHN | روشن (@Roshnksa) August 19, 2020