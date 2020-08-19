أسواق عبدالله العثيم تدشن فرعين جديدين في الرياض في يوم واحد

دشن الأستاذ عبدالعزيز عبدالله العثيم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم اليوم الثلاثاء أحدث فروع الشركة بافتتاح فرعين جديدين في مدينة الرياض في يوم واحد ، ليبلغ عدد فروع الشركة 246 فرعاً متوزعة على كافة مناطق المملكة، حيث تم تدشين هذين الفرعين في أحياء الخليج والنظيم شرق مدينة الرياض، وتم الافتتاح وسط التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية، وتوفير جميع المتطلبات كمواد التعقيم والقفازات ومسافات التباعد بين الموظفين والعملاء.
وأوضح الأستاذ عبدالعزيز عبدالله العثيم بأن هذه الافتتاحات تأتي امتداداً لنهج الشركة في التوسع والتطوير وتحقيق المزيد من النمو لسلسلة فروعها داخل وخارج المملكة، إضافة لتطوير فروعها الحالية، مضيفاً بأن وصول شبكة الفروع إلى 246 فرعاً يواكب التطور الذي يشهده القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديداً، وهو ما يعكس استراتيجية الشركة التوسعية لخدمة كافة شرائح المجتمع، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، مشيراً في الوقت ذاته للدور الهام الذي تلعبه الشركة في خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، مؤكداً على أن انتشار فروع الأسواق في كافة مدن المملكة يُحملها مسؤولية كبرى تتمثل في دورها الفعال لتطوير واستقطاب الكفاءات الوطنية، وتوظيف الشباب السعودي وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030 تحت مظلة سيدي خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.
وأضاف بأن أحياء الخليج والنظيم شرق مدينة الرياض تعد من المناطق المستهدفة من الشركة لزيادة قاعدة فروعها فيها، التي ستخدم نطاقاً جغرافياً واسعاً من سكان هذه الأحياء، وان هذا التوسع يأتي في إطار استراتيجية مستندة على ثقة العملاء التي اكتسبتها وتعززت على مدى السنوات الماضية، وتلبية للطلب المتزايد من قبل العملاء لتوفير احتياجاتهم المختلفة من المنتجات الاستهلاكية والغذائية، والتزامها المستمر بتقديم العروض المتميزة والمبتكرة على العديد من الأصناف التي تلبي متطلبات وحاجات الأسرة بأقل الأسعار وأكثرها توفيراً وتناسب شرائح المجتمع كافة، ومشيراً إلى أن فرع حي الخليج الجديد يقع على طريق الملك عبدالله وتم تشييده على مساحة إجمالية تبلغ 1326متراً مربعاً، وفرع حي النظيم يقع على شارع التراث وتم تشييده على مساحة إجمالية تبلغ 622 متراً مربعاً، وكلا الفرعين الجديدين يتمتعان بتصميم وشكل مميز يتيح عرضاً واضحاً ومنظماً لجميع المنتجات والأصناف، ومجهز بأحدث التقنيات والمعدات ويتميز بكوادر بشرية مؤهلة وبأطقم عمل متخصصة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.
وتضمنت برامج الافتتاحين عروضاً قوية على مئات الأصناف إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون بطاقة برنامج الولاء اكتساب، حيث توفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج اكتساب لجميع العملاء داخل وخارج المملكة من خلال نقاط البيع في جميع فروعها أو من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني لأسواق عبدالله العثيم www.othaimmarkets.com)) أو من خلال تطبيق أسواق عبدالله العثيم واكتساب للبرامج الذكية، وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدمها البرنامج للمتسوقين.