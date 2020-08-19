رصد هلال المحرم في سدير.. وغداً الخميس أول أيام العام الهجري الجديد

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أعلنت وحدة الرصد الفلكي بمرصد جامعة المجمعة بحوطة سدير تمكنها من رؤية هلال شهر المحرم (اليوم) الأربعاء 29 ذي الحجة 1441هـ.
وأوضحت أن يوم غد الخميس سيكون أول أيام العام الهجري الجديد 1442هـ.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج