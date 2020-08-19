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أخبار محلية > رصد هلال المحرم في سدير.. وغداً الخميس أول أيام العام الهجري الجديد
19/08/2020   11:37 م

رصد هلال المحرم في سدير.. وغداً الخميس أول أيام العام الهجري الجديد

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أعلنت وحدة الرصد الفلكي بمرصد جامعة المجمعة بحوطة سدير تمكنها من رؤية هلال شهر المحرم (اليوم) الأربعاء 29 ذي الحجة 1441هـ.

وأوضحت أن يوم غد الخميس سيكون أول أيام العام الهجري الجديد 1442هـ.

رصد هلال المحرم في سدير.. وغداً الخميس أول أيام العام الهجري الجديد

أخبار محلية
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