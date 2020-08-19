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أخبار المناطق > بعد “فيديو منع المزارعين”.. أمانة الطائف: البسطات العشوائية تسببت في فوضى وأثرت على أصحاب المحال
19/08/2020   11:38 م

بعد “فيديو منع المزارعين”.. أمانة الطائف: البسطات العشوائية تسببت في فوضى وأثرت على أصحاب المحال

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كشفت أمانة الطائف ملابسات مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل، والذي اتُّهمت فيه بمحاربتها المزارعين ومنعهم من بيع محصولهم بعد إزالتها بسطاتهم.

وأوضحت، في بيان لها اليوم (الأربعاء)، أن اللجنة المشكّلة من عدة جهات وقفت على سوق الخضار المركزي، وتبين لها وجود باعة جائلين على الأرصفة ومداخل السوق ومواقف السيارات أثروا على حركة مرتادي السوق وتسببوا في فوضى كبيرة. وفق “أخبار 24”.

وبينت أن هذه البسطات يعمل بها عمالة أجنبية، وأن معروضاتهم قد يتم جلبها من مزارع تُسقى من مياه الصرف الصحي وتكون مجهولة المصدر.

وأشارت إلى أن أصحاب المحال التجارية في السوق والمستأجرين يتذمرون من وجود البسطات والباعة المتجولين، وقد تدفعهم للخروج من المحلات وممارسة البيع المتجول.

بعد “فيديو منع المزارعين”.. أمانة الطائف: البسطات العشوائية تسببت في فوضى وأثرت على أصحاب المحال

أخبار المناطق
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