نوّه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بمبادرة مؤسسة النقد العربي السعودي لتكريم أبطال الصحة، ممن عملوا في الخط الأمامي لمواجهة فيروس كورونا، ما يجسد تناغم وتضافر جهود جميع مؤسسات المجتمع.
كما أشاد محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الخليفي بجهود أبطال الصحة، لافتاً إلى أن مبادرة المؤسسة تزامنت مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، وهي أقل ما يمكن تقديمه لهم؛ نظير إخلاصهم وتفانيهم في عملهم.
يُذكر أن المبادرة تضمنت تقديم هدية من المؤسسة، عبارة عن ميدالية سُكّت عليها صور رمزية للعاملين في قطاع الصحة تكريماً لهم.
وفق “أخبار 24”.