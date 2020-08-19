ما الإجراءات التي تُتبع مع الحالات التي تخفي إصابتها بكورونا وتتجاهل العزل؟ متحدث “الصحة” يجيب

حذّر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبدالعالي، اليوم (الأربعاء)، من خطورة إخفاء الإصابة بفيروس كورونا الجديد.
وأوضح، رداً على تساؤل طُرح خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بشأن مستجدات فيروس كورونا الجديد، أن الذين يخفون إصابتهم بالفيروس ويتجاهلون إجراءات العزل يطلَق عليهم اسم “الحالات الصامتة”.
وأكد أن هذه الفئة من المصابين يعرضون أنفسهم والآخرين للخطر، خاصة أن حالتهم الصحية تتدهور لعدم تلقيهم الرعاية الصحية، داعيا هذه الحالات للمبادرة بالإفصاح، كما دعا المقربين من تلك الحالات لتشجيعهم على العزل وتلقي الرعاية الصحية المناسبة من قبل الفرق الطبية المختصة. وفق “أخبار 24”.