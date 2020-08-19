“التجارة”: حالتان يُمنع فيهما المتسوق من الدخول.. وهذه نسبة المنشآت الملتزمة بالإجراءات الاحترازية

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، حالتين يحق فيهما للمنشأة التجارية أن تمنع المتسوق من الدخول، كما بيّن نسبة المنشآت التي التزمت بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الفترة الماضية.
وقال إن المنشأة يحق لها أن تمنع المتسوق من الدخول إذا كانت درجة حرارته 38 درجة مئوية، أو أنه لم يتقيد بلبس الكمامة أو ما يغطي الأنف والفم.
وأضاف أن الجولات الرقابية مستمرة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية إضافة إلى أمانات المناطق، وأن المخالفات كانت منخفضة جدا، والتزام المنشآت بتطبيق الاحترازات وصل إلى 98%.وفق “أخبار 24”.