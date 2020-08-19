بالفيديو.. مشاهير يتركون مخلفاتهم في أحد منتزهات النماص

أظهر مقطع فيديو ترك بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي مخلفات الأطعمة في أحد المنتزهات بمحافظة عسير وعدم تقديرهم للنعمة.
وبحسب الفيديو، الذي نشرته قناة الإخبارية اليوم (الأربعاء)، فإن المشاهير بعد مشاركتهم في حفل تدشين إحدى الشركات رموا مخلفاتهم على الأرض؛ من بقايا طعام ومشروبات.
كما ظهرت كيكة كبيرة ومخلفات أخرى في مكان الحفل.
فيديو | مخلفات مشاهير التواصل الاجتماعي بأحد منتزهات #النماص تثير استياء الأهالي والسياح#الإخبارية pic.twitter.com/iQHoirAtzA
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 19, 2020
وفق “أخبار 24”.