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أخبار محلية > بالفيديو.. مشاهير يتركون مخلفاتهم في أحد منتزهات النماص
19/08/2020   11:41 م

بالفيديو.. مشاهير يتركون مخلفاتهم في أحد منتزهات النماص

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أظهر مقطع فيديو ترك بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي مخلفات الأطعمة في أحد المنتزهات بمحافظة عسير وعدم تقديرهم للنعمة.

وبحسب الفيديو، الذي نشرته قناة الإخبارية اليوم (الأربعاء)، فإن المشاهير بعد مشاركتهم في حفل تدشين إحدى الشركات رموا مخلفاتهم على الأرض؛ من بقايا طعام ومشروبات.

كما ظهرت كيكة كبيرة ومخلفات أخرى في مكان الحفل.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مشاهير يتركون مخلفاتهم في أحد منتزهات النماص

أخبار محلية
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