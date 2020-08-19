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أخبار محلية > بالفيديو.. “الصحة”: تذكَّر هذه التجربة العملية عند ترك الكمامة
19/08/2020   11:42 م

بالفيديو.. “الصحة”: تذكَّر هذه التجربة العملية عند ترك الكمامة

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أصدرت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، مقطع فيديو توضيحيا لتجربة عملية لشخصين أو أكثر في مقهى لم يلتزم أحدهما بارتداء الكمامة، وذلك لقياس قدرة الكمامة في الحد من انتشار العدوى.

وجرى خلال التجربة، التي تكررت 6 مرات، إحضار مجسم ووضع طبق أحمر على منطقة الفم والأنف “منطقة التقاط العدوى”، ليوضع على مسافة متر واحد، ثم قام الشخص بالكلام والعطس والسعال، مرة بكمامة ومرة بدونها.

وتم إرسال الـ 6 عينات إلى المختبر الإقليمي بالرياض التابع للوزارة، حيث تم وضعها في حاضنات لتسريع عملية نمو البكتيريا بها، لتخرج العينات بعد 48 ساعة، ليتبيّن الفرق الشاسع بين ارتداء الكمامة وعدمه.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الصحة”: تذكَّر هذه التجربة العملية عند ترك الكمامة

أخبار محلية
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