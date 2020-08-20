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أخبار محلية > لتسهيل الحصول على التأمين بأسعار عادلة.. “ساما” تطرح مشروع مسودة حول “أوعية مخاطر التأمين ‏الصحي” للعموم
20/08/2020   11:16 ص

لتسهيل الحصول على التأمين بأسعار عادلة.. “ساما” تطرح مشروع مسودة حول “أوعية مخاطر التأمين ‏الصحي” للعموم

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أعلنت مؤسسة النقد العربي “ساما”، طرح مشروع (مسودة) ‏ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي، بهدف ‏تطوير قطاع التأمين، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ‏وتسهيل حصولها على المنتجات التأمينية بتغطيات وأسعار عادلة.‏

وأوضحت المؤسسة أن الضوابط الجديدة ستمكن المنشآت متناهية ‏الصغر والصغيرة والمتوسطة من الحصول على أفضل التغطيات ‏التأمينية من خلال وسطاء التأمين المرخصين من قِبل المؤسسة ‏عبر إنشاء أوعية مخاطر التأمين الصحي لهذه المنشآت، بهدف ‏جمع مخاطر هذه المنشآت في وعاء مخاطر واحد.‏

وأشارت إلى أن الضوابط الجديدة ستساهم في إعطاء المنشآت ‏قيمة إضافية في التفاوض مع شركات التأمين؛ للحصول على ‏التغطية التأمينية المناسبة وبسعر عادل، وذلك في ظل تنظيمات ‏واشتراطات محددة. ‏وفق “أخبار 24”.

ودعت المؤسسة عموم المختصين والمهتمين حيال مشروع ‏مسودة ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي إلى ‏إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم خلال 30 يوماً، عبر البريد ‏الإلكتروني‎‏، ويمكن الاطلاع على المسودة من خلال الرابط.

لتسهيل الحصول على التأمين بأسعار عادلة.. “ساما” تطرح مشروع مسودة حول “أوعية مخاطر التأمين ‏الصحي” للعموم

أخبار محلية
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