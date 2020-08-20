لتسهيل الحصول على التأمين بأسعار عادلة.. “ساما” تطرح مشروع مسودة حول “أوعية مخاطر التأمين ‏الصحي” للعموم

أعلنت مؤسسة النقد العربي “ساما”، طرح مشروع (مسودة) ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي، بهدف تطوير قطاع التأمين، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسهيل حصولها على المنتجات التأمينية بتغطيات وأسعار عادلة.
وأوضحت المؤسسة أن الضوابط الجديدة ستمكن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الحصول على أفضل التغطيات التأمينية من خلال وسطاء التأمين المرخصين من قِبل المؤسسة عبر إنشاء أوعية مخاطر التأمين الصحي لهذه المنشآت، بهدف جمع مخاطر هذه المنشآت في وعاء مخاطر واحد.
وأشارت إلى أن الضوابط الجديدة ستساهم في إعطاء المنشآت قيمة إضافية في التفاوض مع شركات التأمين؛ للحصول على التغطية التأمينية المناسبة وبسعر عادل، وذلك في ظل تنظيمات واشتراطات محددة. وفق “أخبار 24”.
ودعت المؤسسة عموم المختصين والمهتمين حيال مشروع مسودة ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم خلال 30 يوماً، عبر البريد الإلكتروني، ويمكن الاطلاع على المسودة من خلال الرابط.