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أخبار المناطق > مدير “بيئة مكة” يكرّم معلّماً حوّل إطارات السيارات لأحواض زراعية بلمسات جمالية
20/08/2020   11:17 ص

مدير “بيئة مكة” يكرّم معلّماً حوّل إطارات السيارات لأحواض زراعية بلمسات جمالية

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كرّم مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، معلماً حوّل إطارات السيارات إلى أحواض زراعية ذات لمسات جمالية وفنية؛ ونشر تجربته بين أفراد المجتمع للاستفادة من المخلّفات البيئية والتشجيع على الزراعة.

وأكد مدير الفرع خلال تكريمه المعلم بندر صالح حكمي، حرص الإدارة على التعاون مع جميع المواطنين وتحفيزهم انطلاقًا من مبدأ الشراكة المجتمعية الذي يرتكز على أن المواطن هو الشريك الأهمّ في تحقيق أهداف الحفاظ على البيئة.

وكان معلم التربية الفنية قد حوّل إطارات السيارات التالفة إلى أحواض زراعية زيّن بها فناء منزله، ما أضفى لمسة إبداعية ورونقا جميلا لبيته.

وأبان أن فكرته انطلقت مع بداية فترة الحجر المنزلي بسبب “كورونا”، حيث قرر أن يعلم أولاده كيفية الاستفادة من خامات البيئة المستهلكة، وتحويلها للوحات جمالية عبر إعادة تأهيل كفرات الإطارات.وفق “أخبار 24”.

وأوضح حكمي أنه يقوم بجمع إطارات السيارات، وينظفها ويقصها ويطويها باستخدام السكين والمقص الآلي، وتلوينها بمرسمه الخاص، وزراعتها، لافتا إلى أن هدف مشروعه هو الحفاظ على البيئة واستخدام المخلفات في أعمال فنية وإلقاء الضوء على أعمال التدوير على اختلاف أنواعها.

مدير “بيئة مكة” يكرّم معلّماً حوّل إطارات السيارات لأحواض زراعية بلمسات جمالية

أخبار المناطق
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