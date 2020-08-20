ساكنو الحي قرروا بيع منازلهم والمارة تأذوا وسط صمت دام لشهر للمسؤول عن نوافير #الخرج

برأت بلدية الخرج نفسها خلال تصريحها عبر الناطق الرسمي لها ومركز العلاقات والإعلام جاء فيه :
“إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي عن وجود تسرب مياه في فتحات الصرف بطريق الملك فهد .
تود أن توضح البلدية أن الموضوع لا يخص البلدية وخارج إختصاصها ولهذا جرت الإحاطة “
يأتي ذلك عقب انتشار مقاطع ومطالبات الأهالي الذي قرر بعضهم ترك منازلهم والمارة الذين يستغربون الصمت منذ مطلع شهر ذي الحجة .
صحيفة الخرج اليوم وثقت ذلك منذ بدايته ولكن وحتى ساعة نشر الخبر لا حراك ، وتبريرات غير رسمية بتعطل مضخة الدفع منذ شهر ولم يتم استبدالها او إصلاحها .
علمت مصادر الخرج اليوم أن محافظ الخرج متابع للموضوع في مراسلات داخل وخارج المحافظة على الأمل الإسراع في حلها.