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أخبار الخرج > ساكنو الحي قرروا بيع منازلهم والمارة تأذوا وسط صمت دام لشهر للمسؤول عن نوافير #الخرج
20/08/2020   11:51 ص

ساكنو الحي قرروا بيع منازلهم والمارة تأذوا وسط صمت دام لشهر للمسؤول عن نوافير #الخرج

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برأت بلدية الخرج نفسها خلال تصريحها عبر الناطق الرسمي لها ومركز العلاقات والإعلام جاء فيه :

“إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي عن وجود تسرب مياه في فتحات الصرف بطريق الملك فهد .‬
‫تود أن توضح البلدية أن الموضوع لا يخص البلدية وخارج إختصاصها ولهذا جرت الإحاطة “

يأتي ذلك عقب انتشار مقاطع ومطالبات الأهالي الذي قرر بعضهم ترك منازلهم والمارة الذين يستغربون الصمت منذ مطلع شهر ذي الحجة .

صحيفة الخرج اليوم وثقت ذلك منذ بدايته ولكن وحتى ساعة نشر الخبر لا حراك ، وتبريرات غير رسمية بتعطل مضخة الدفع منذ شهر ولم يتم استبدالها او إصلاحها .

علمت مصادر الخرج اليوم أن محافظ الخرج متابع للموضوع في مراسلات داخل وخارج المحافظة على الأمل الإسراع في حلها.

ساكنو الحي قرروا بيع منازلهم والمارة تأذوا وسط صمت دام لشهر للمسؤول عن نوافير #الخرج

أخبار الخرج
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