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اخبار رياضية > بالفيديو.. “الرائد” يعبر عقبة “الشباب” بثنائية في دوري المحترفين
20/08/2020   2:22 م

بالفيديو.. “الرائد” يعبر عقبة “الشباب” بثنائية في دوري المحترفين

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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، على نظيره الفيصلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم فريق الشباب بهدف أول في الدقيقة 17 عن طريق المهاجم ماكيتي ديوب، بعد رأسية قوية سكنت الشباك من عرضية متقنة من الجانب الأيمن للاعب حسن معاذ.

وسجل الرائد هدف التعادل بالدقيقة 68 عن طريق اللاعب جلال الداودي، وفي الدقيقة 80 أضاف النجم السوري جهاد الحسين الهدف الثاني لصالح الرائد. وفق “أخبار 24”.

بهذه النتيجة رفع الرائد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب فرق دوري المحترفين، بينما يحتل الشباب المركز السابع ومعه 38 نقطة بعد مرور 26 جولة.

بالفيديو.. “الرائد” يعبر عقبة “الشباب” بثنائية في دوري المحترفين

اخبار رياضية
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