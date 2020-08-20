نجم “الفيصلي” يكشف أصعب لحظة في مواجهة “الاتحاد”

كشف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، خاليم هيلاند، أن فريقه خاض مباراة صعبة أمام نظيره الاتحاد، والتي أُقيمت بينهما مساء اليوم في الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال “هيلاند” في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية، عقب المباراة: “صعوبة المباراة كانت تكمن في مواجهة الاتحاد الذي يريد الاحتفاظ بكل نقطة في اللقاءات المقبلة”، مبينًا أن الاتحاد فريق قوي رغم كل ظروفه، وطبيعي أن يلعب بكل قوته.
وأضاف “هيلاند” أن أصعب لحظاته في المباراة كانت أثناء محاولته تغطية لاعب الاتحاد حمدان الشمراني، ولكنه لم يتمكن من اللحاق باللاعب، ليسجل هدف الاتحاد. وفق “أخبار 24”.