بالفيديو.. حارس “الحزم”: تعرضت لتهديدات وشتم من لاعبي أبها

كشف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، الجزائري مليك عسلة، أنه تلقى تهديدات وشتم من لاعبي فريق أبها، خلال الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري المحترفين.
وقال “عسلة” في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية، عقب المباراة: “لاعب فريق أبها كان يتفوه بكلام غير مقبول وتهديد تجاهي، وعمار النجار تكلم على والدتي خلال سير المباراة”.
وأوضح: “أنا حضرت للمملكة بإمكاناتي، واليوم لم أتخذ ردة فعل، ولا أريد أن يحدث لي ما حدث للحارس مبولحي، لكن أريد أن تعرف الناس ماذا حدث لي من لاعبي أبها”. وفق “أخبار 24”.
وتابع عسلة: “من تهجم عليّ وحاول التقليل مني عليه أن يبحث في (اليوتيوب) ليشاهد من هو مليك عسلة، وأنا أمثل منتخبا عريقا هو الجزائر، وجئت إلى هنا بقيمتي كلاعب دولي”.
وأشار: “أحمد الله على الفوز بعد النتائج السلبية عقب استئناف الدوري بعد التوقف بسبب كورونا، وهزيمتنا ضد الرائد كانت صعبة وكان علينا أن نرد ونعوض ونجحنا الليلة.. سنسعى بعزيمتنا وروحنا للفوز على الفتح في المباراة المقبلة”.
مليك عسلة – لاعب #الحزم :
أحد لاعبي #ابها قام بشتمي وتفوه بكلام وتهديد تجاهي. #ابها_الحزم pic.twitter.com/UUMxqGhgLr
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 19, 2020