بالفيديو.. “دواء” يظهر في مباراة الشباب والرائد.. تعرف على سر دخوله أرضية الملعب!

رصدت عدسات الكاميرات التي تابعت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، أمام نظيره الرائد، والتي أٌفيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، ضمن الجولة الـ26 من دوري المحترفين، لقطة غريبة بشأن حارس الشباب فاروق بن مصطفى.
وظهر في فيديو نشرته القنوات الرياضية السعودية، قيام أحد أعضاء الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب وهو يضع الدواء الخاص للحارس فاروق بن مصطفى بجانب القائم.
وعلق فاروق بن مصطفى، على واقعة الجهاز الطبي، قائلًا، في تصريحات عقب انتهاء المباراة: “الدواء الذي ظهر في الشاشة هو عبارة عن فيتامينات خاصة بالحرقان، ولعبنا بنقص ثلاثة لاعبين”. وفق “أخبار 24”.
كما أبدى حارس الشباب، التونسي فاروق بن مصطفى، حزنه الشديد، بعد الخسارة أمام الرائد، مضيفًا: “حزين للخسارة، والإصابات التي حصلت خلال اللقاء أثرت على الفريق”، مؤكداً بأن الضغط يولد الأخطاء.
🎥— أحد أعضاء الجهاز الطبي لفريق #الشباب يضع الدواء الخاص للحارس #فاروق_بن_مصطفى بجانب القائم.
#الرائد_الشباب pic.twitter.com/E3KZiR1pVx
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 19, 2020