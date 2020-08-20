فهد عيد مستشاراً عاماً للشؤون المالية والإدارية والرياضية بالأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبدالله مؤمنة، تعيين فهد بن حسن عيد، مستشاراً عاماً للشؤون المالية والإدارية والرياضية للنادي، خلال المرحلة المقبلة.
وقال مؤمنة، وفقًا لبيان للنادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قررنا تعيين فهد عيد، بمنصب المستشار العام للشؤون المالية والإدارية والرياضية، نظرًا لما يتمتع به من خبرات إدارية وقيادية في المجال الرياضي”، متابعًا: “لدينا ثقة كبيرة في قدراته على تولي المسؤولية وخدمة الكيان الأهلاوي بالشكل الأمثل”. وفق “أخبار 24”.
وقدم الأستاذ فهد عيد خالص شكره وتقديره لإدارة النادي الأهلي على ثقتهم الكبيرة في تولي هذا المنصب في هذه المرحلة الهامة معرباً عن أمله في أن يكون التوفيق حليفه.
فهد عيد مستشاراً عاماً للشؤون المالية والإدارية والرياضية بالنادي #الأهلي pic.twitter.com/ak4ORWvJfl
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 19, 2020