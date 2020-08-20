أعلنت شركة الطائرات المروحية (THC)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، توقيع اتفاقية مع شركة إيرباص لشراء 10 طائرات هليكوبتر من طراز H125.
وقالت الشركة إن هذه الخطوة تأتي ضمن خططها لتوسيع أسطولها وإطلاق خدمات جديدة تدعم تطور قطاع الطيران في المملكة؛ تشمل الرحلات السياحية، والأعمال الجوية كالتصوير وسحب اللافتات والمسح الجوي وغيرها.
وأبانت أن الطائرة “هليكوبتر إيرباص H125 متعددة المهام” تتسع لنحو 6 ركاب ويمكن تعديلها بسهولة لتناسب مختلف الاحتياجات.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة الكابتن آرنو مارتينيز إنه بتوقيع هذه الاتفاقية اتخذت الشركة خطوة كبيرة لتطبيق خطتها التشغيلية الطموحة، والتي ستسهم في النهوض بقطاعي السياحة والطيران في المملكة من خلال تقديم خدمات نقل جوي مبتكرة.
وفق “أخبار 24”.