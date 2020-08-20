بدءاً من اليوم.. “الموارد البشرية”: توطين 9 أنشطة في القطاع التجاري بنسبة 70%

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الخميس)، توطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70%.
أوضحت الوزارة أن قرار التوطين يشمل أنشطة بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات، والمياه والمشروبات، والفواكه والخضراوات والتمور، وبيع الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية، وبيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب، إضافة الى محلات الهدايا والكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية والأثرية، وبيع الألعاب وألعاب الأطفال، وبيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية، ومواد التنظيف والبلاستيك والصابون.
وأضافت أن القرار يشمل كلا من مسميات وظائف مدير علاقات عامة، أمين صندوق، مدير مبيعات، مدير تسويق، مراقب/مشرف، مسؤول، اختصاصي تسويق، صانع قهوة، بائع، مشيرة إلى أنها استحدثت عدداً من البرامج التدريبية بهدف تهيئة البيئة الملائمة لاستقرار العاملين في المهن المزمع توطينها مع هذا القرار.وفق “أخبار 24”.
وأكدت الوزارة أنه يمكن للمواطنين الاستفادة من برامج التدريب والدعم المقدمة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، الذي سيقدم برامجه ومبادراته ودعمه المادي لتهيئة البيئة المناسبة للعاملين المواطنين، كما ستقوم البوابة الوطنية للعمل “طاقات” بربط مزودي الخدمات من أصحاب الأعمال بالباحثين عن عمل.