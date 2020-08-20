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اخبار رياضية > شاهد.. استئناف منافسات دوري القوات ‏الجوية بعد التوقف.. وقاعدة الملك فهد تحصد المركز الأول
20/08/2020   2:32 م

شاهد.. استئناف منافسات دوري القوات ‏الجوية بعد التوقف.. وقاعدة الملك فهد تحصد المركز الأول

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تتواصل منافسات بطولة دوري القوات الجوية للألعاب الرياضية (‏‏17) في قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي والتي تشتمل ‏على 3 ألعاب، القوى، والرماية، وكرة القدم للصالات، من أصل عدد ‏‏14 لعبة تم اختتام المنافسة عليها قبل فترة التوقف بسبب جائحة ‏كورونا‎.

وحصلت قاعدة الملك ‏فهد الجوية بالقطاع الغربي على المركز الأول في مسابقات ألعاب القوى، وحلت قاعدة الملك عبدالله الجوية ‏بالقطاع الغربي ثانيًا، وجاءت قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية ‏بالقطاع الشرقي ثالثًا.‏ ‎

وأشار مدير إدارة الشؤون الرياضية بالقوات الجوية، العقيد عبدالله ‏بن مطلق الشلوي أن اليوم (الخميس) ستبدأ منافسة كرة القدم ‏للصالات ويوم (الإثنين) المقبل تبدأ منافسة الرماية.

دوري القوات الجوية للالعاب الرياضية

دوري القوات الجوية للالعاب الرياضية

دوري القوات الجوية للالعاب الرياضية

دوري القوات الجوية للالعاب الرياضية

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. استئناف منافسات دوري القوات ‏الجوية بعد التوقف.. وقاعدة الملك فهد تحصد المركز الأول

اخبار رياضية
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