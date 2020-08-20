قال مواطن في محافظة العارضة إن طبيبة وممرضة ساهمتا في علاج نجله البالغ من العمر 8 أعوام بعد معاناته من تورم في الركبة منذ أكثر من 5 أشهر.
وأوضح المواطن علي خبراني أن ابنه أصيب بتورم في الركبة عقب سقوطه في مكان به أشواك، مضيفا أنه توجه لمستشفى العارضة العام، وتم عمل جبيرة لركبته إلا أنه لم يتحسن بعد ذلك.
وأضاف، وفقا لصحيفة سبق، أنه توجه بعد ذلك لمستشفى خاص، وأن الأطباء قاموا مرة أخرى باتباع ما قامت به المستشفى الأولى، ووضعوا الجبيرة مرة أخرى، وبعد مرور 10 أيام تم فك الجبيرة إلا أن التورم ازداد، فيما أكد الأطباء حينها بأن ركبته تعافت، ولا يوجد بها أي كسر.
ولفت إلى أنه بعد مرور 5 أشهر انفجر التورم وخرجت منه سوائل، فذهب بنجله إلى مستشفى الملك فهد المركزي، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة أكد الأطباء أن الركبة سليمة، مضيفا أنه توجه خلال الأسبوع الحالي لمركز صحي أبو العشرة لتغيير الضماد، وهناك تمكنت طبيبة سودانية وممرضة سعودية من حل اللغز الذي عجز أطباء المستشفيات الأخرى على اكتشافه.
ولفت المواطن إلى أن الطبيبة والممرضة عثرتا على شوكة طولها 1.5 سم في الركبة، مضيفا أن ذلك كان سبب التورم الذي ظهر لدى ابنه، لافتا إلى أن الحالة الصحية لطفله قد تحسنت وأنه قام بتكريم الطبيبة والممرضة على جهودهما، مناشداً مديرية الشؤون الصحية بجازان بتكريمهما.