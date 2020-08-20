نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شاهد.. شاب يحول سطح بيته إلى محمية تضم أكثر من 200 طائر
20/08/2020   5:58 م

شاهد.. شاب يحول سطح بيته إلى محمية تضم أكثر من 200 طائر

+ = -
1301

حول شاب يعيش في حي الشفا بالرياض سطح بيته إلى محمية تضم أكثر من 200 طائر من أنواع مختلفة بلغ عددها 40 نوعاً.

وذكر الشاب بشار الشريم، في لقاء مع برنامج اليوم المذاع على قناة الإخبارية، أن شغفه بالطيور منذ الصغر هو الذي دفعه لإقامة هذه المحمية، مؤكداً أنه وصل حاليا لمرحلة الاحتراف.

وأتاح الشاب البالغ من العمر 34 عاما سطح بيته أمام الأطفال وأسرهم للاستمتاع مجانا بجمال الطيور في محميته الصغيرة على مدار 6 أيام في الأسبوع، مؤكداً أن مبادرته مفيدة للأطفال وتسعدهم في الوقت ذاته.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. شاب يحول سطح بيته إلى محمية تضم أكثر من 200 طائر

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885107722.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.