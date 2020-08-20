شاهد.. شاب يحول سطح بيته إلى محمية تضم أكثر من 200 طائر

حول شاب يعيش في حي الشفا بالرياض سطح بيته إلى محمية تضم أكثر من 200 طائر من أنواع مختلفة بلغ عددها 40 نوعاً.
وذكر الشاب بشار الشريم، في لقاء مع برنامج اليوم المذاع على قناة الإخبارية، أن شغفه بالطيور منذ الصغر هو الذي دفعه لإقامة هذه المحمية، مؤكداً أنه وصل حاليا لمرحلة الاحتراف.
وأتاح الشاب البالغ من العمر 34 عاما سطح بيته أمام الأطفال وأسرهم للاستمتاع مجانا بجمال الطيور في محميته الصغيرة على مدار 6 أيام في الأسبوع، مؤكداً أن مبادرته مفيدة للأطفال وتسعدهم في الوقت ذاته.
فيديو | شاب يحول سطح بيته إلى محمية تضم أكثر من 200 طائر#برنامج_اليوم pic.twitter.com/JmGv6CLQTF
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) August 20, 2020
وفق “أخبار 24”.