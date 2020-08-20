“المسح الدولي للتعليم”: متوسط أعمار معلمي المملكة الأصغر بالمقارنات الدولية

أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب تقريرًا مفصلًا عن مشاركة عينة ممثلة من المعلمين في المملكة، وقادة المدارس، في المسح الدولي للتعليم والتعلم المعروف اختصارًا باسم “تالس”(TALIS) ، وتشرف عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وكشف التقرير الذي صدر بعنوان “مهنة التعليم وقيمتها في نظر المعلمين وقادة المدارس” أن معلمي المملكة وقادة مدارسها الأصغر من ناحية العمر بالمقارنة الدولية، إذ يبلغ متوسط أعمار المعلمين في المملكة 38 عامًا فقط، بمتوسط خبرة 12 عامًا، بينما يبلغ متوسط أعمار المعلمين في الدول المشاركة في “تالس” 44 عامًا، بمتوسط خبرة 16 عامًا.
ويبلغ متوسط أعمار قادة المدارس في المملكة 43 عامًا، بمتوسط خبرة 8 أعوام، أقل بثمانية أعوام من متوسط أعمار قادة المدارس في الدول المشاركة في “تالس” الذي يبلغ 51 عامًا، بمتوسط خبرة 9 أعوام. وفق “أخبار 24”.
وأوضح التقرير أن المعلمين في المملكة يستثمرون 65% من وقت الحصة في الأنشطة التعليمية، بينما يقتطعون 22% من وقت الحصة الدراسية لحفظ النظام، أما إدارة الصف فنصيبها 12 % من زمن الحصة، مما يعني أن 35%من وقت الحصة يهدر في أنشطة غير تعليمية، وهو ما يزيد على 15 دقيقة في كل حصة.
وأظهر أن المؤهلات التعليمية لمعلمي المملكة ليست مرتفعة، بالمقارنة العالمية، حيث يحمل درجة الماجستير 40% من المعلمين في مجموع الدول المشاركة في تالس، بينما لا تتعدى نسبتها في المملكة 6%، ومن حملة درجة الدكتوراه، لا تتجاوز واحدًا من بين كل ألف، إذ إن أكثر من 90% تتوقف مؤهلاتهم عند درجة البكالوريوس.