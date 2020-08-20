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أخبار محلية > “المسح الدولي للتعليم”: متوسط أعمار معلمي المملكة الأصغر بالمقارنات الدولية
20/08/2020   5:58 م

“المسح الدولي للتعليم”: متوسط أعمار معلمي المملكة الأصغر بالمقارنات الدولية

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أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب تقريرًا مفصلًا عن مشاركة ‏عينة ممثلة من المعلمين في المملكة، وقادة المدارس، في المسح ‏الدولي للتعليم والتعلم المعروف اختصارًا باسم “تالس”(TALIS) ‎، وتشرف عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  (OECD).

وكشف التقرير الذي صدر بعنوان “مهنة التعليم وقيمتها في نظر ‏المعلمين وقادة المدارس” أن معلمي المملكة وقادة مدارسها ال‏أصغر من ناحية العمر بالمقارنة الدولية، إذ يبلغ متوسط أعمار المعلمين في ‏المملكة 38 عامًا فقط، بمتوسط خبرة 12 عامًا، بينما يبلغ ‏متوسط أعمار المعلمين في الدول المشاركة في “تالس” 44 عامًا، ‏بمتوسط خبرة 16 عامًا.‏

ويبلغ متوسط أعمار قادة المدارس في المملكة 43 عامًا، ‏بمتوسط خبرة 8 أعوام، أقل بثمانية أعوام من متوسط أعمار ‏قادة المدارس في الدول المشاركة في “تالس” الذي يبلغ 51 عامًا، ‏بمتوسط خبرة 9 أعوام.‏ وفق “أخبار 24”.

وأوضح التقرير أن المعلمين في المملكة يستثمرون 65% من ‏وقت الحصة في الأنشطة التعليمية، بينما يقتطعون 22% من ‏وقت الحصة الدراسية لحفظ النظام، أما إدارة الصف فنصيبها ‏‏12 % من زمن الحصة، مما يعني أن 35%من وقت الحصة يهدر ‏في أنشطة غير تعليمية، وهو ما يزيد على 15 دقيقة في كل حصة.‏

وأظهر أن المؤهلات التعليمية لمعلمي المملكة ليست ‏مرتفعة، بالمقارنة العالمية، حيث يحمل درجة الماجستير 40% ‏من المعلمين في مجموع الدول المشاركة في تالس، بينما لا تتعدى ‏نسبتها في المملكة 6%، ومن حملة درجة الدكتوراه، لا تتجاوز ‏واحدًا من بين كل ألف، إذ إن أكثر من 90% تتوقف مؤهلاتهم ‏عند درجة البكالوريوس‎.

“المسح الدولي للتعليم”: متوسط أعمار معلمي المملكة الأصغر بالمقارنات الدولية

أخبار محلية
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