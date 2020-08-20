أكدت الإدارة العامة للمرور القبض على قائد مركبة بث مقطع فيديو عبر “سناب شات”، وهو يقود سيارته بسرعة عالية وصلت 250كلم /ساعة.
وقالت إنه تمت إحالة الشخص المقبوض عليه إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة وفقاً للنظام.
وذكرت مصادر أنه بحسب اللوائح فإنه ستتم معاقبة قائد المركبة على 3 مخالفات، الأولى الانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة وغرامتها تتراوح ما بين 300-500 ريال، والثانية استخدام المحمول أثناء القيادة ما بين 500-900 ريال، فيما تقدر العقوبة الثالثة( تجاوز السرعة المحددة على الطرق بأكثر من 50 كلم/ساعة) بغرامة تتراوح بين 1500-2000 ريال.
وفق “أخبار 24”.