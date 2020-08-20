كمستشارين ومتخصصين.. “الحرس الوطني” تطلق مبادرة للاستفادة من خبرات منسوبي الوزارة

وجه وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بإطلاق مبادرة “همّتك”، التي تهدف إلى تكوين قاعدة بيانات تضم أسماء منسوبي الوزارة من ذوي الخبرات لإشراكهم وإتاحة الفرصة لهم للعمل والممارسة مع استشاريين وخبراء من مختلف دول العالم.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار الاستفادة من خبرات منسوبيها وتعزيز مساهماتهم لتكون ضمن إطار مؤسسي، للمساعدة في تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات المستقبلية بالتعاون مع الخبرات الفنية والتقنية والإدارية المتراكمة داخل منظومة الوزارة.
وأشارت إلى أن مبادرة “همّتك” تتكون من مسارين رئيسين: الأول (ذوو الاختصاص)، ويهدف إلى الاستفادة من منسوبي الوزارة الحرس الوطني والشؤون الصحية للاستنارة بخبراتهم كمستشارين ومتخصصين،غير متفرغين، في مسيرة مشاريع تطوير الوزارة التي تتقاطع مع خبراتهم ومهاراتهم. وفق “أخبار 24”.
ويهدف المسار الثاني (أعضاء فرق العمل) إلى إشراك منسوبي الوزارة والشؤون الصحية كأعضاء في فرق عمل مشاريع برنامج التطوير بناءً على خبراتهم ومهاراتهم، وسيتم إلحاق الأعضاء للاستعانة بهم في مشاريع التطوير لفترات محددة، ليتسنى لهم الحصول على تدريب على رأس العمل، لتطوير مهاراتهم في شتى المجالات