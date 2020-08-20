“متحدث الأرصاد” يعلن الموعد المتوقع لاعتدال الأجواء في المملكة

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني، أن درجات الحرارة ستبدأ في التذبذب بنهاية شهر أغسطس الجاري للدخول في الفترة الانتقالية.
وقال، في مداخلة على قناة “الإخبارية”، إن الفترة الانتقالية تشهد تذبذبا في درجات الحرارة ما بين الاعتدال والانخفاض في قيم الضغط، وكذلك الرياح النشطة التي تساهم في إثارة الأتربة والغبار على مناطق المملكة.
وأشار القحطاني إلى أن الهيئة أصدرت تقريرا أوضحت فيه أن درجات الحرارة تكون أكثر ارتفاعا على المناطق الساحلية الشرقية من المملكة، خاصة في الدمام والأحساء والظهران، لكنها ستعود إلى معدلاتها الطبيعية ما بين 35 و 48 درجة مئوية.
فيديو | متحدث #الأرصاد يعلن لـ #نشرة_النهار موعد اعتدال الأجواء في #المملكة#الإخبارية pic.twitter.com/ut8hJC1jeZ
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 20, 2020
وفق “أخبار 24”.