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20/08/2020   11:36 م

علاج بالخلايا الجذعية يعطي أملاً لمرضى السكري

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يعمل فريق من العلماء في معهد “سولك” لدراسات العلوم البيولوجية الأمريكي على اختراع علمي يغني مرضى السكري من النوع الأول عن استخدام حقن الإنسولين.

وقال مدير مختبر “جين إسكبريسن” التابع للمعهد، رونالد إيفانز، إنه عند الإصابة بالسكري من النوع الأول يرتد الجسم على نفسه ويهاجم الخلايا المسؤولة عن قياس مستوى السكر في الدم ويطلق مادة الإنسولين للمحافظة على استقرارها.

وأوضح أن هذا العلاج يسمح باستنبات خلايا جذعية قادرة على إنتاج الإنسولين وضبط كميات السكر في الدم، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وفق “أخبار 24”.

وبيّن “إيفانز” أن التجربة نجحت من خلال تطبيقها على فأر مصاب بالسكري، وهناك إمكانية لدراستها على البشر في غضون عامين إلى 5 أعوام.

علاج بالخلايا الجذعية يعطي أملاً لمرضى السكري

طب وتداوي
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