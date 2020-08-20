بقيمة 1.5 مليار ريال.. شركة “البحري” توقع اتفاقية لبناء 10 ناقلات كيماويات

وقعّت شركة “البحري” مع شركة “هيونداي ميبو” اتفاقية لبناء 10 ناقلات كيماويات متوسطة المدى من طرازات متنوعة.
وتبلغ قيمة الاتفاقية 1.5 مليار ريال، وتهدف إلى توسيع قدرات شركة “البحري” الرائدة عالمياً في مجال النقل والخدمات اللوجستية.
ومن المقرر أن يبدأ تسليم الناقلات الجديدة خلال الربع الأول من عام 2022م، وتتميز الناقلات بكونها صديقة للبيئة وذات جودة عالية. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن شركة “البحري” تمتلك أسطولاً ضخماً من السفن متعددة الاستخدامات، كما أن شركة هيونداي تملك أحد أكبر الأحواض على مستوى العالم لبناء السفن.