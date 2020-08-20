تقع المرارة تحت الكبد وتعمل على تخزين سائل “الصفراء” الذي يفرزه الكبد، ليقوم بتكسير الدهون في الجسم، حيث ترسل المرارة السائل إلى الأمعاء الدقيقة للقيام بمهمته، إضافة إلى المساعدة على هضم الطعام.
1- ما نوبات المرارة؟
يحدث الخلل في المرارة عندما لا تتمكن العصارة الصفراوية من الدخول إلى المرارة أو الخروج منها، مسببة أعراضا تشكل النوبة، ويعود ذلك لوجود الكثير من الصفراء في المرارة فتتهيج ما يسبب التهابًا وألمًا.
2- الأعراض الشائعة
عادةً ما تسبب نوبة المرارة ألمًا مفاجئًا وحادا ومتصاعدا، وقد تشعر به في الجزء العلوي الأيمن أو الأوسط من البطن، أو الظهر بين لوحي الكتف أو في الكتف الأيمن، وقد يحدث القيء أو الغثيان من شدة الألم، الذي يستمر عادة من 20 دقيقة إلى ساعة.
3- أعراض مرضية أخرى
يمكن أن تدخل العصارة الصفراوية إلى مجرى الدم وتتسبب في تحول لون بشرتك وبياض عينيك إلى اللون الأصفر، وهو ما يطلَق عليه طبيا “اليرقان”، وقد تصاب بالحمى أو القشعريرة ، وقد يصبح لون البول كلون الشاي.
4- حصوات المرارة
يمكن أن يؤدي وجود الكثير من الكوليسترول أو البيليروبين (ينتج أثناء التكسير الطبيعي لخلايا الدم الحمراء ويمر عبر الكبد) في العصارة الصفراوية، إلى تكوين بلورات تتجمع لتشكل حصوات يختلف حجمها؛ صغيرة كحبة الرمل أو كبيرة مثل كرة الغولف، وهي لا تسبب مشكلة إلا إذا علقت في القنوات الصفراوية ومنعت الصفراء من الخروج، و هو السبب الأكثر شيوعًا لنوبات المرارة.
5- أسباب أخرى
تشمل الأسباب الأخرى التهاب المرارة وتورمها واحمرارها، والورم السرطاني والخُراج، وحدوث ندوب في القنوات الصفراوية أو المرارة، أو أمراض تصيب المرارة وتمنعها من الحركة بالطريقة التي تحتاجها.
6- النساء أعلى في الإصابة
لدى النساء ممن تتراوح أعمارهن بين 20 و60 عامًا فرصة أعلى للإصابة بحصوات المرارة مقارنة بالرجال، بسبب زيادة هرمون الاستروجين نتيجة الحمل أو العلاج بالهرمونات البديلة أو حبوب منع الحمل، وبعد سن الستين يتساوى الجنسان في خطر الإصابة بأمراض المرارة.
7- الوزن والنظام الغذائي
الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والكربوهيدرات بلا ألياف والسمنة تزيد من فرص الإصابة بنوبات المرارة، وتزيد الفرص كلما تقدمت في العمر، بدءا من سن 40 عاما، أو إصابة أحد من الأسرة بالمرض، كما لوحظ أن الأمريكيين الأصليين والمكسيكيين تزيد لديهم الإصابة عن غيرهم.
8- أمراض تزيد من سوء الحالة
تسبب بعض الحالات تكون الحصوات والإصابة بنوبة في المرارة منها تليف الكبد والعدوى ومرض فقر الدم المنجلي والأمراض المعوية وارتفاع الدهون الثلاثية، ومرض السكري.
وفق “أخبار 24”.