تعرّف على أماكن 42 وفاة بفيروس كورونا أُعلنت اليوم في المملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 3548 حالة وفاة .
وأوضحت أن هناك 13 وفاة في الرياض، و5 في جدة، و3 في كل من جازان والهفوف، و2 في كل من الدمام وصامطة والطائف، ومتوفى واحدا في كل من خميس مشيط وحفر الباطن وبريدة وصبيا والمبرز وأبها ورجال ألمع والرس والعيون ومحايل والقويعية والعارضة.
يُذكر أن “الصحة” أعلنت اليوم عن تسجيل 1287 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 303973 حالة. وفق “أخبار 24”.