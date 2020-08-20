بالفيديو.. “الحياة الفطرية” تقف ميدانياً على موقع فيديو النمر الأسود بالباحة وتوضح نوع الحيوان الظاهر فيه

علقت الهيئة السعودية للحياة الفطرية على مقطع الفيديو الذي تدوول على مواقع التواصل الاجتماعي، وقيل إنه لنمر أسود رصده مواطن في سد وادي ضرك بمحافظة المندق التابعة لمنطقة الباحة.
وأوضحت أن فريق مسح ميداني من الهيئة أجرى فجر اليوم مسحاً للموقع المشار إليه، وأكدت النتائج والتحقق من العلامات في الموقع والتحليل للتفاصيل الواردة في اللقطات أن المقطع المتداول لقط مستأنس أسود اللون وليس لنمر أسود.
وأضافت الهيئة، في بيان اليوم (الخميس)، أن اللبس حصل بسبب عدم وضوح المقطع وتقريب الصورة على الحيوان بشكل بدا فيه أكبر كثيراً من الواقع
— الهيئة السعودية للحياة الفطرية (@saudiwildlife) August 20, 2020
وفق “أخبار 24”.