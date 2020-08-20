نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وزير الصحة: سيتم تمديد التعليم عن بعد في حال عدم توفر لقاح.. وإغلاق المدارس كان سببا في انخفاض الإصابات
20/08/2020   11:41 م

وزير الصحة: سيتم تمديد التعليم عن بعد في حال عدم توفر لقاح.. وإغلاق المدارس كان سببا في انخفاض الإصابات

+ = -
1106

أرجع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة سبب انخفاض الإصابة بفيروس كوورنا المستجد “كوفيد19” في بداية الأزمة إلى إغلاق المدارس.

وقال في مقابلة مع قناة “العربية” ستعرض غدا (الجمعة) إنه سيتم تمديد التعليم عن بعد في حال عدم توفر لقاح لفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يوضح الوزير خلال اللقاء بشكل مفصل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة لإنشاء المستشفيات الميدانية مع بداية انتشار الفيروس، وكيف تعاملت مع العمالة المخالفة وانتشارها في الإحياء الشعبية.

وفق “أخبار 24”.

وزير الصحة: سيتم تمديد التعليم عن بعد في حال عدم توفر لقاح.. وإغلاق المدارس كان سببا في انخفاض الإصابات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885107765.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.