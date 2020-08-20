وزير الصحة: سيتم تمديد التعليم عن بعد في حال عدم توفر لقاح.. وإغلاق المدارس كان سببا في انخفاض الإصابات

أرجع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة سبب انخفاض الإصابة بفيروس كوورنا المستجد “كوفيد19” في بداية الأزمة إلى إغلاق المدارس.
وقال في مقابلة مع قناة “العربية” ستعرض غدا (الجمعة) إنه سيتم تمديد التعليم عن بعد في حال عدم توفر لقاح لفيروس كورونا.
ومن المقرر أن يوضح الوزير خلال اللقاء بشكل مفصل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة لإنشاء المستشفيات الميدانية مع بداية انتشار الفيروس، وكيف تعاملت مع العمالة المخالفة وانتشارها في الإحياء الشعبية.
“سيتم تمديد التعليم عن بعد في حال عدم توفر لقاح” و “أنا لست طبيبا” وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة ل #سؤال_مباشر على #العربية الجمعة 14:30 غرينتش 5:30 بتوقيت #السعودية@tfrabiah@SaudiMOH@khalid76 pic.twitter.com/GPt9TgGSMa
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) August 20, 2020
وفق “أخبار 24”.