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أخبار محلية > بالفيديو.. طالب ثانوي يجذب الأنظار بعرض لوحاته الفنية في شوارع الخبر
20/08/2020   11:44 م

بالفيديو.. طالب ثانوي يجذب الأنظار بعرض لوحاته الفنية في شوارع الخبر

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جذب طالب يدرس بالثانوية الأنظار إليه من خلال عرض لوحاته الفنية في عدد من الشوارع في مدينة الخبر.

وأوضح الطالب عبد الله الخالدي، في حديث لقناة العربية اليوم (الخميس)، أنه بدأ هواية الرسم منذ أن كان عمره 13 عاماً، وظل يتجول بلوحاته ويضعها في عدة أماكن عامة ويحضر المارة إليه ويشاهدونها.

وأشار إلى أنه وجد تشجيعاً كبيراً ودعماً معنوياً رغم عدم شراء لوحاته، مؤكداً أن أمنيته توفير مكان له يحتضن أعماله حتى تصل إلى أكبر شريحة من الجمهور.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. طالب ثانوي يجذب الأنظار بعرض لوحاته الفنية في شوارع الخبر

أخبار محلية
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