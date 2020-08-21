“رئاسة المسجد النبوي” توضح حقيقة فتح الحرم القديم للصلاة والزيارة لمدة 24 ساعة

نفى المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جمعان العسيري، ما جرى تداوله بشأن فتح المسجد النبوي والصلاة في الحرم القديم والزيارة لمدة 24 ساعة.
وقال العسيري، إن هذا الخبر قديم ويعود تاريخه لعام ١٤٢٨هـ، وأن الوكالة مستمرة في إجراءاتها الاحترازية والوقائية للمحافظة على سلامة المصلين.
ونوه إلى أن المسجد النبوي يغلق بعد صلاة العشاء بساعة ويفتح قبيل الفجر بساعة، كما أن الصلاة في الحرم القديم مُقتصرة على عدد يسير من العاملين في المسجد النبوي وذوي الجنائز. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن الزيارة للسلام على النبي – صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه ما زالت معلقة، داعياً إلى أخذ المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية وعدم تناقل الشائعات.