قدم عدد من لاعبي فريق النصر بادرة جميلة تجاه لاعب الفريق السابق خالد الزيلعي، كنوع من المساندة والدعم له في ظل الظروف الصحية التي يمر بها، بعد إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، وذلك خلال عودتهم من القصيم بعد انتهاء مباراتهم أمام التعاون.
وأظهر مقطع فيديو صوره حارس مرمى النصر وليد عبدالله من داخل الطائرة التي أقلته مع زملائه، وهو يدعو بالشفاء لخالد الزيلعي ويؤكد مساندته له في أزمته، وشاركه عدد من لاعبي الفريق من بينهم المغربيان نور الدين أمرابط وعبدالرزاق حمدالله، والبرازيليان بيتروس ومايكون والنيجيري أحمد موسى.
وأوضح الحارس وليد عبدالله أن هذه المبادرة من زملائه تأتي استجابة لمناشدة اللاعب أحمد الفريدي لجميع لاعبي الأندية مساندة الزيلعي في أزمته، واعداً بزيارته مع زملائه قريباً.
جدير بالذكر أن لاعبي النصر وفق ما ذكرت مصادر، اتفقوا مع إدارة فريقهم على تخصيص جزء من مكافآتهم طيلة مباريات الموسم لزميلهم السابق خالد الزيلعي.
وفق “أخبار 24”.