“الصين”: تعاوننا مستمر مع المملكة في مجال الطاقة النووية.. ولا يوجد ما يدعو للقلق

قالت وزارة الخارجية الصينية، إنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية بين الصين والمملكة.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان في مؤتمر صحفي أمس (الخميس) أن بلاده تعمل بنشاط على تعزيز تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية على مستوى العالم بطريقة مسؤولة.
وأبان أنه يوجد تعاون مثمر بين البلدين في مختلف المجالات، وأنهما يحافظان على تعاون طبيعي بينهما في مجال الطاقة، وذلك في إطار علاقاتهما الثنائية المتطورة. وفق “أخبار 24”.
وأكد تشاو أن الصين تواصل الالتزام الصارم بالتزاماتها الدولية في إطار التعاون مع الدول الأخرى في الاستخدام السلمي للطاقة النووية على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة، والمساهمة في التنمية المستدامة العالمية.