غوميز: أعتذر عما نشرته عبر حسابي في “إنستقرام”

تقدم المحترف الفرنسي في صفوف نادي الهلال، بافيتيمبي غوميز، باعتذار عما نشره على حسابه الشخصي بموقع إنستقرام قبل مواجهة الأهلي اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري.
وأضاف غوميز، وفقاً لـ “الرياضية السعودية”:”أنا آخر شخص يُخطئ في حق أحد، وأعتذر لكل من أسأت له عما نُشر في ظهر اليوم”.
وأثارت الصورة التي أعاد المحترف الفرنسي في صفوف نادي الهلال، بافيتيمبي غوميز، نشرها على حسابه بموقع إنستقرام، الجدل قبل مباراتهم أمام الأهلي.
وكُتب على الصورة المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، التي أعاد غوميز نشرها على حسابه بموقع إنستقرام من أحد متابعيه، بطريقة القصة Story، قبل أن يحذفها، كلام يُسيء لفريق الأهلي.