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اخبار رياضية > الأسمري: جاء الرد في الملعب على عبارة “الهلال سيفوز بنتيجة تاريخية”
21/08/2020   1:56 م

الأسمري: جاء الرد في الملعب على عبارة “الهلال سيفوز بنتيجة تاريخية”

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علق لاعب الأهلي علي الأسمري، على فوز فريقه الصعب على نظيره الهلال بنتيجة هدفين لهدف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 26 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الأسمري عقب المباراة: “الكل قال بأن الهلال سيكسب بنتيجة (تاريخية)، لكن الأهلي ناد كبير والثقة بالنفس هي من تجعلك تتغلب على كل الظروف”.

وأضاف: “أظهرنا بعض الأمور الإيجابية سنحاول استغلالها، وسنسعى لعدم تكرار الأخطاء التي ارتكبت في المباراة”.

وأتم: “الهلال يرغب دائما في الاستحواذ، كنا متفائلين وحصلنا على الثلاث نقاط، ومباريات الكبار تكون في الملعب بين اللاعبين”.وفق “أخبار 24”.

 

الأسمري: جاء الرد في الملعب على عبارة “الهلال سيفوز بنتيجة تاريخية”

اخبار رياضية
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