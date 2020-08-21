نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > السومة يوجه هذه الرسالة لجماهير الأهلي عقب الفوز أمام الهلال
21/08/2020   1:57 م

السومة يوجه هذه الرسالة لجماهير الأهلي عقب الفوز أمام الهلال

+ = -
976

أبدى المحترف السوري في صفوف نادي الأهلي، عمر السومة، سعادته بالفوز على الهلال خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس.

وغرد السومة، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر عقب المباراة، قائلاً:”الحمدلله على توفيقه، الفرحة ناقصها وجودكم بالمدرجات… وحشتونا كثير”.

وفاز الأهلي على نظيره الهلال بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 26؛ حيث سجل السومة الهدف الأول لفريقه .وفق “أخبار 24”.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 46 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الهلال عند النقطة 60 في صدارة المسابقة.

السومة يوجه هذه الرسالة لجماهير الأهلي عقب الفوز أمام الهلال

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885107835.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.