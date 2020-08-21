السومة يوجه هذه الرسالة لجماهير الأهلي عقب الفوز أمام الهلال

أبدى المحترف السوري في صفوف نادي الأهلي، عمر السومة، سعادته بالفوز على الهلال خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس.
وغرد السومة، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر عقب المباراة، قائلاً:”الحمدلله على توفيقه، الفرحة ناقصها وجودكم بالمدرجات… وحشتونا كثير”.
وفاز الأهلي على نظيره الهلال بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 26؛ حيث سجل السومة الهدف الأول لفريقه .وفق “أخبار 24”.
ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 46 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الهلال عند النقطة 60 في صدارة المسابقة.