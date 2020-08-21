فيتوريا: الفوز ثقافتنا

هنأ المدير الفني البرتغالي لفريق النصر، روي فيتوريا، لاعبيه على الفوز أمام التعاون مساء أمس الخميس برباعية مقابل هدف.
وأضاف فيتوريا في تصريحات للناقل الرسمي عقب المباراة: “أهنئ اللاعبين أولاً على أدائهم المميز، والتنظيم العالي الذي ظهروا به في المباراة، وتركيزهم”.
وتابع المدير الفني للنصر: “بغض النظر عن المركز الذي نحن فيه الآن، لدينا ثقافة واحدة، وهي الفوز”، مشدداً على أن فريقه سيبذل كل ما لديه للفوز في المباريات المقبلة. وفق “أخبار 24”.
وأتم فيتوريا تصريحاته بالإشارة إلى ثقته في قدرتهم على عملية التدوير بين اللاعبين وامتلاك البدلاء الرتم المماثل للأساسيين.