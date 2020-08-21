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اخبار رياضية > قبل أيام من “نهائي الأبطال”.. “نيمار” يثير قلق جماهير فريقه بهذه الصورة
21/08/2020   1:59 م

قبل أيام من “نهائي الأبطال”.. “نيمار” يثير قلق جماهير فريقه بهذه الصورة

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أثار البرازيلي نيمار دا سيلفا قلق جماهيره فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، بصورة نشرها عبر حسابه في “إنستغرام”، قبل أيام من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

ونشر الدولي البرازيلي صورة له عبر “إنستغرام”، وهو ممدد على فراش طبي ويضع على وجهه قناعاً بلاستيكياً للتنفس، وعلق عليها قائلاً: “اعتن بنفسك”.

يذكر أن المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا ستقام على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة بعد غد (الأحد)، بين فريقي بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي الذي تأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، ويبحث عن لقبه الأول في المسابقة.

البرازيلي نيمار دا سيلفا

وفق “أخبار 24”.

قبل أيام من “نهائي الأبطال”.. “نيمار” يثير قلق جماهير فريقه بهذه الصورة

اخبار رياضية
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