أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، طرح فرصتين استثماريتين بالمدينة المنورة، تبعدان عن المسجد النبوي الشريف مسافة تقدر بأقل من 200 متر.
وأبانت الهيئة أنها طرحت مزايدة عامة عن طريق الظرف المختوم بين المستثمرين وفق كراسة الشروط والمواصفات التي يجب على المستثمرين الإحاطة بها ومراعاتها عند تقديم عطاءاتهم لأي من الفرصتين.
وأوضحت أن المنافسة الأولى عبارة عن تأجير فندق يتكون من 15 دورا، ويضم 280 غرفة و6 مصاعد و11 معرضاً تجارياً، ويقع الفندق على مساحة 1576 متراً مربعاً ويبلغ إجمالي مسطحات البناء 22.076 م2، أما الفرصة الثانية فهي عبارة عن أرض فضاء (تجارية) على طريق السلام بمساحة إجمالية 788 متراً. وفق “أخبار 24”.
وأهابت بجميع الراغبين في الدخول بهذه المزايدة الاطلاع على جميع التفاصيل الفنية، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، والتقيد بما ورد فيها وتقديم العرض بظرف مختوم وتسليمه لإدارة المشتريات بموقع الهيئة بمدينة الرياض في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2020، وستُفتح المظاريف الخميس 1 أكتوبر 2020، وسيُخطر المتنافسون بموعد إعلان النتيجة.