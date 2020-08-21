استعرض كبير مصممي السيارة الروسية رباعية الدفع البرمائية، أبرز مواصفات السيارة الجديدة المعروفة باسم “دروزد”، مؤكداً قدرتها على السير في الطرق الوعرة والسير على الماء بسرعة 70 كيلومترا في الساعة.
وأوضح سيرغي تيريشينكوف، وفقا لموقع “روسيا اليوم”، أن السيارة يمكن استخدامها في عمليات الطوارئ مثل إطفاء الحرائق، ونقل أفراد القوات الخاصة ومشاة البحرية.
وأبان أن وزن العربة يبلغ 2000 كيلوغرام، بينما تبلغ سرعتها على الطريق نحو 100 كيلومتر في الساعة، كما تمتلك مظهرا خارجيا وصفه البعض بأنه خيالي، فضلا عن قدرتها على نقل حمولة يقدر وزنها بنحو 1.5 طن.
وتتسع السيارة لـ 8 أشخاص، وتحتوي على محرك ديزل ينتج قوة 260 حصانا، كما تمتلك رباعية الدفع بمحرك قاذف الماء للسير على الماء، ومن المقرر أن يتواجد نموذج اختباري للعربة في منتدى “الجيش – 2020” العسكري التقني الدولي.