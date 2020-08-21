وزير الصناعة: نعمل على إطلاق مشروع “صنع في السعودية”.. واستغلال الفرص الواعدة في القطاع

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إنه يجري العمل على إطلاق مشروع “صنع في السعودية” لتحفيز الصناعات الوطنية، وتحفيز المستهلكين للإقبال عليها.
وأوضح الخريف أن الصناعات السعودية ذات جودة عالية، وأن المملكة تمتلك جميع المقومات لتكون دولة رائدة في القطاع الصناعي كالبنية التحتية، والقدرات البشرية، والموقع الجغرافي الذي يتميز أيضا بالثروات الطبيعية.
وأبان أنه يجري العمل حالياً في منظومة الصناعة على تحفيز الاستثمار الخارجي في القطاع الصناعي، وجذب رؤوس الأعمال للاستثمار في المملكة، مشيراً وفقاً لـ “الاقتصادية”، إلى أن القطاع الصناعي أمام تحد كبير بمنافسة القطاعات الأخرى، حيث عليه أن يكون الجاذب الأول للمستثمرين.
وأشار إلى أن الثورة الصناعية الرابعة تعد فرصة أمام المملكة لتستغلها، وهي تمتلك أهم المقومات التي تساعدها على ذلك ومن أبرزها شبان وشابات الوطن.