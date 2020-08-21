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أخبار محلية > لتجنب إيقاف الخدمات.. “الموارد البشرية” تدعو المنشآت لاستكمال إجراءات “التقييم الذاتي” للأداء
21/08/2020   2:02 م

لتجنب إيقاف الخدمات.. “الموارد البشرية” تدعو المنشآت لاستكمال إجراءات “التقييم الذاتي” للأداء

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دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم (الجمعة) جميع المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة الخاضعة لنظام العمل السعودي لاستكمال إجراءات “التقييم الذاتي” للأداء.

وناشدت الوزارة جميع المنشآت بالتسجيل في برنامج “التقييم الذاتي”، وإكمال التقييم، كما ناشدت المنشآت بالإجابة بمصداقية على جميع المعايير التي وضعها البرنامج، حيث تم تبسيط مرحلة التقييم ضمن 16 معياراً تشتمل على 5 معايير متعلقة بالمنشآت، و6 معايير تتعلق بالعاملين، و5 معايير أخرى تتعلق بتوظيف بعض الفئات الخاصة. 

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي تنفيذاً لقرار إلزام المنشآت بإكمال التقييم الذاتي قبل نهاية يناير من كل سنة ميلادية، منوهة بأنه تم تمديد المهلة الزمنية لإكمال التقييم لهذا العام مراعاةً لظروف جائحة كورونا، وسيتم إيقاف الخدمات الإلكترونية للمنشآت التي لم تلتزم في تاريخ 1سبتمبر المقبل. وفق “أخبار 24”.

وكانت الوزارة قد دشنت برنامج التقييم الذاتي للمنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة عام1440هـ، وذلك لمساعدة هذه المنشآت على التعرف على مدى التزامها بقرارات وأنظمة الوزارة، والعمل على تصحيح أخطائها قبل الزيارات التفتيشية من قبل مفتّشي الوزارة.

لتجنب إيقاف الخدمات.. “الموارد البشرية” تدعو المنشآت لاستكمال إجراءات “التقييم الذاتي” للأداء

أخبار محلية
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