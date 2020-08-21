ليبيا: “حكومة الوفاق” و”البرلمان” يعلنان وقفاً لإطلاق النار والترتيب لانتخابات قريباً.. و”الأمم المتحدة” ترحب

أعلنت حكومة الوفاق الليبية ومجلس النواب اليوم (الجمعة) كل على حدة، ووقفاً فورياً لإطلاق النار وجميع العمليات القتالية على كل الأراضي الليبية، والترتيب لإجراء انتخابات قريبا.
وجاء في بيانين منفصلين أصدرهما كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، رئيس البرلمان المنتخب وعقيلة صالح، تأكيد إجراء انتخابات قريبا وأمر بوقف فوري لإطلاق النار.
وأورد بيان حكومة طرابلس أنه “لا يجب التصرف في إيرادات النفط إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين، وأن تكون المؤسسة الوطنية للنفط هي الوحيدة التي يحق لها الإشراف على تأمين الحقول والموانئ النفطية في جميع أنحاء ليبيا”. وفق “أخبار 24”.