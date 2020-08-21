حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم (الجمعة) من خطورة تناول الطفل عدة أدوية تحتوي على الباراسيتامول في نفس الوقت، مبينة أن ذلك يعرض حياتهم للخطر.
وقالت الهيئة إنه يجب عدم تقديم “باراسيتامول” للطفل في الوقت ذاته مع أدوية أخرى تحتوي على باراسيتامول مثل أدوية السعال، وأدوية الزكام والبرد، وأدوية مضادات الحساسية، لأن ذلك يؤدي لحصول الطفل على جرعة زائدة منه.
وأكدت على قراءة عبوة وجدول مكونات الدواء، أو سؤال الطبيب أو الصيدلي عن مكونات الأدوية الأخرى الخاصة بالطفل لتلافي إعطاء الطفل جرعة زائدة من الباراسيتامول.
وفق “أخبار 24”.