تكليف درويش الغامدي أمينًا لأمانة منطقة تبوك

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أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، قرارًا بتكليف المهندس درويش بن علي الغامدي أمينًا لأمانة منطقة تبوك.
وكان أمر ملكي قد صدر، اليوم الجمعة، بإعفاء عدد من المسؤولين، من بينهم أمين منطقة تبوك ورؤساء بلديات أملج والوجه والسودة.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج